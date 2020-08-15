السيطرة على انفجار بمخزن سلاح للقوات المسلحة جنوب الخرطوم

السبت 15 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، السيطرة على انفجار محدود وقع بمخزن صغير للسلاح في منطقة الشجرة، جنوب الخرطوم.



وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن قوات الدفاع المدني سيطرت على الانفجار المحدود في مخزن صغير للسلاح يتبع القوات المسلحة.

وأشار البيان إلى "عدم وجود إصابات أو وفيات بين المواطنين حتى الآن".

Advertisements

وأوضح أن الانفجار تزامن مع وجود ألعاب نارية في سماء الخرطوم.

وأكد البيان أن السلطات تعمل على حصر الخسائر وتحديد الأسباب، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أشار مراسل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) كان بالقرب من مكان الانفجار إلى انفجار قوي، وقال إنه شاهد أعمدة اللهب والدخان تتصاعد من الموقع.