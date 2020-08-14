عاجل بالفيديو.. لحظة وصول طائرتي المساعدات المصرية إلى السودان

الجمعة 14 أغسطس 2020 فى إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة وبتوجيهـات مـن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى رئيـس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم المعاونة إلى بلادنا السودان، وصلت طائرتا نقل عسكريتين على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال، مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى بلادنا.

Advertisements تأتى تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء . ومن جانبه قدمت بلادنا الشكر والتقدير للقيادة المصرية التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.

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