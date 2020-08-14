عاجل.. السيطرة على حريق ضخم في مخزن للسلاح جنوب العاصمة

الجمعة 14 أغسطس 2020

أعلن الدفاع المدني، السيطرة على حريق في مخزن للسلاح جنوب العاصمة، منذ قليل.



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وكانت تداولت تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع انفجار ضخم هز العاصمة الخرطوم منذ قليل، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو قالوا عنه إنه لانفجار كبير وقع في منطقة الشجرة بالعاصمة الخرطوم.

في السياق ذاته، قالت مصادر عسكرية، مساء الجمعة، إن انفجارا محدودا وقع في منشأة عسكرية جنوب العاصمة الخرطوم، مؤكدة عدم سقوط خسائر بشرية.