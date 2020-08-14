إيقاف الشركات المستضافة في مستودعات النفط الحكومية

أصدر وكيل وزارة الطاقة و التعدين – قطاع النفط- د. حامد سليمان حامد، توجيهاً بإيقاف الشركات المستضافة من في كل من مستودعات الجيلي، الشجرة و بورتسودان ابتداءً من يوم غدا السبت حتى يتسنى للشركات التي لديها كميات متبقية من المنتجات البترولية في مستودعات الشركات إستلامها و تصفية حساباتها.

و يأتي القرار بحسب صحيفة السوداني في اطار حزمة ضوابط اصلاحية لتشغيل شركات التوزيع، جاء ذلك حسب قانون الثروة النفطية لعام ١٩٩٨م و ضوابط العمل في مجال المنتجات البترولية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )