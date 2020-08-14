وصول مساعدات (غذائية وطبية) مصرية للخرطوم

أستقبل ممثلون لمجلسي السيادة والوزراء والسفير المصري بالخرطوم طائرتي مساعدات قادمة من جمهورية مصر الشقيقة. وقال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، إن المساعدات عبارة عن (20) طناً من أغذية الأطفال وأغذية اخرى وأجهزة طبية حديثة لكشف الأوبئة، كاشفاً وفق صحيفة السوداني عن وصول فريق طبي مصري في الاسبوع المقبل لمساعدة الفرق الطبية السودانية العاملة في مجال محاربة وباء “كورونا”، مؤكداً أن بلده ستعمل دائماً على تقديم المساعدات للشعب السوداني للعلاقات الأزلية التي تربطه بالشعب المصري. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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