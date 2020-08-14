الكونجرس يحث وزير الخارجية على ترشيح سفير جديد في الخرطوم

رحب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية كوري بوكر بوصول سفير السودان الجديد نور الدين ساتي. وقال بوكر وفق صحيفة السوداني إن الكونجرس حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على ترشيح سفير جديد في الخرطوم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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