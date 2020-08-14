تعرّف على مراكز فحص كورونا مجّاناً للمسافرين إلى الخارج

حددت وزارة الصحة الاتحادية أربعة مراكز حكومية معتمدة لإجراء فحص كورونا (PCR) مجاناً للمواطنين المسافرين إلى الخارج. وهى “المعمل القومي للصحة العامة، معمل الشهيد عبد المعز عطاي بالخرطوم، معمل معهد النيل الأزرق القومي للأمراض السارية – ود مدني والمعمل المركزي – ولاية البحر الأحمر”، وأفادت الوزارة وفق صحيفة السوداني أنها ستعمل على توسعة منافذ تقديم الخدمة حسب ما تقتضيه ظروف الوباء يُذكر أنّه يجب إجراء الفحص قبل 96 ساعة من مواعيد السفر، والمستندات المطلوبة هي جواز السفر وحجز الطيران للشخص المسافر طالب الخدمة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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