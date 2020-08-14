علا الفارس: “لدي تغريدة مهمة ارجو من الذباب اخذ وضعية الاستعداد”.. وتقصف بعنف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علقّت الإعلامية الأردنية بقناة الجزيرة علا الفارس على إعلان الإمارات التطبيع الكامل مع اسرائيل .

وغرّدت علا الفارس: “لدي تغريدة مهمة ارجو من الذباب اخذ وضعية الاستعداد”.

وأتبعت “علا” تغريدتها الأولى بأُخرى قالت فيها: “عززوا علاقاتكم بإسرائيل إن أردتم .. لكن دعوا فلسطين جانبا .. لم نفهم بعد ما هي الخدمات الجليلة التي قدمها (الاتفاق التاريخي) كما يصفه ويصوره البعض لفلسطين!”.

وأضافت: “أما اصحاب الذمم الواسعة من المغردين: هلكتونا ، من الذي يتاجر بالقضية ؟ ويتهم الاخرين بأنهم يتاجرون بها ؟!!”. المادة السابقة موقف مفاجئ من سلطنة عُمان عن اتفاق التطبيع الخياني بين الإمارات وإسرائيل! المقالة القادمة إيقاف الشركات المستضافة في مستودعات النفط الحكومية

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