شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن أي احتكاك سيحدث مع السفن التركية لن يبقى من دون رد.

وأضاف وزير الدفاع التركي: “مصممون على حماية حقوقنا ومصالحنا في بحارنا”، بحسب ما ذكرت وكالة “TRT” التركية.

​وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع التركي التقى عبر اتصال مرئي عسكريين ينفذون مهمات شرقي المتوسط وإيجة، بينهم عناصر في سفن حربية مكلفون بحماية سفينة التنقيب “أروج رئيس”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: أي احتكاك بسفننا لن يبقى من دون رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.