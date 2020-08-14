تكليف أمين عاما ومدراء بحكومة وسط دارفور

أصدر والي ولاية وسط دارفور الدكتور اديب عبدالرحمن قرارا كلف بموجبه كل من: سعد احمد بابكر ادم أمينا عاما لحكومة ولاية وسط دارفور ومحمد عثمان دليب مديرا عاما لوزارة المالية والتخطيط وجعفر سليمان الدوم مديرا عاما لوزارة التخطيط والبنى التحتية و سيدة ادم عبدالمولى مديرا عاما لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية و تاج الدين عبدالرحمن الزين مديرا عاما لوزارة الإنتاج والموارد وعبدالمطلب ادريس خميس توم مدير الخدمة العامة ويوسف ابكر عمر مفوضا لمفوضية العمل التطوعي والإنساني و ابكر يوسف مديرا للجنة الاختيار وقال الدكتور اديب وفق ( سونا) أن الاختيار استهدف أصحاب الكفاءة والنزاهة من داخل الوزارات . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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