ظاهرة فلكية فريدة تضيء السماء فجر السبت

ذكر رئيس “الجمعية الفلكية السعودية” المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيكون من الممكن رصد ظاهرة فلكية بالعين المجردة بسماء معظم البلدان العربية قبل شروق شمس السبت 15 أغسطس ببضع ساعات، وذلك عند وقوع هلال قمر نهاية الشهر ظاهرياً قرب كوكب الزهرة بالأفق الشرقي.
الزهرة والقمر في سماء الكويت في يناير 2017 (أرشيفية) الزهرة والقمر في سماء الكويت في يناير 2017 (أرشيفية)
وقال أبو زاهرة في حديث إلى “العربية.نت”: “القمر والزهرة هما ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذلك يمكن رؤيتهما حتى بعد أن تصبح السماء مضيئة مع بداية ضوء الصباح، في منظر جميل”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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