الحكومة: ندعم الجيش وهو يدافع عن النظام الديمقراطي

اصدر مجلس الوزراء الانتقالي بيانا اليوم هنأ فيه القوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى السادسة و الستين لتأسيسها والذي يصادف الرابع عشر من أغسطس من كل عام. وهنأ مجلس الوزراء الانتقالي القائد العام و ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بتاريخها المجيد في الانحياز لإرادة الشعب و الذي مثلت ثورة ديسمبر المجيدة احد ابرز تجلياته.
وقال البيان وفق صحيفة أخر لحظة إن مهمة بناء جيش قومي مهني تمثل احد واجبات المرحلة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية و هي مهمة سنعمل على إنجازها معاً عسكريون و مدنيون.
والدفاع عن الوطن و سيادته و حماية حدوده و توفير الأمن للمواطن و الدفاع عن النظام الديمقراطي الذي اختاره شعبنا هو الواجب الذي تقوم به قواتنا المسلحة في هذه المرحلة ويتطلب ان نقف جميعنا بجانبها لتنفيذه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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