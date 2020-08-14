الحكومة: ندعم الجيش وهو يدافع عن النظام الديمقراطي

اصدر مجلس الوزراء الانتقالي بيانا اليوم هنأ فيه القوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى السادسة و الستين لتأسيسها والذي يصادف الرابع عشر من أغسطس من كل عام. وهنأ مجلس الوزراء الانتقالي القائد العام و ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بتاريخها المجيد في الانحياز لإرادة الشعب و الذي مثلت ثورة ديسمبر المجيدة احد ابرز تجلياته.

وقال البيان وفق صحيفة أخر لحظة إن مهمة بناء جيش قومي مهني تمثل احد واجبات المرحلة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية و هي مهمة سنعمل على إنجازها معاً عسكريون و مدنيون.

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والدفاع عن الوطن و سيادته و حماية حدوده و توفير الأمن للمواطن و الدفاع عن النظام الديمقراطي الذي اختاره شعبنا هو الواجب الذي تقوم به قواتنا المسلحة في هذه المرحلة ويتطلب ان نقف جميعنا بجانبها لتنفيذه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )