شركات امريكية بدأت نشاط في السودان من بينها مايكروسوفت

أعلنت واشنطن أنها تتطلع لشراكة مع الخرطوم في الجوانب الاقتصادية مشيرة الي ان عدد من الشركات الأمريكية بدأت نشاطاتها في الخرطوم من بينها مايكروسوفت، زووم وشركة Monitor power system التي تعاقدت مع سودابت بخطة مشروع بلغت تكلفته 900 مليون دولار.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي لدى استقباله سفير السودان بواشنطن انور الدين ساتي بمبنى الخارجية الأمريكية الخميس، وبحضور السفيرة أميرة عقارب نائب رئيس بعثة السودان بواشنطن والسيدة ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية والسفير دونالد بوث المبعوث الخاص للسودان وأشار ناجي وبحسب سونا إلى المكالمة التي تمت بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة ، والتي عبر فيها بومبيو عن دعم بلاده للحكم المدني والانتقال الديموقراطي في السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )