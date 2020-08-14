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تسريب مياه أسفل جسر المنشية

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حدث تسريب محدود أسفل جسر المنشية اضطرت وحدة متخصصة من الادارة العامة للدفاع المدني وإدارة الدفاع المدني للتدخل واتخاذ التدابير اللازمة وقال مدير الادارة العامة للدفاع المدني الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني اللواء شرطة أحمد عمر في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة بحسب صحيفة أخر لحظة ان ادارته تلقت بلاغ عاجل من وحدة الانزار المرابطة بأحد المواقع علي مجري نهر النيل الأزرق أسفل كبري المنشية قبالة برج الاتصالات

 

وعلي أثر ذلك تحركت قيادات الادارة العامة للدفاع المدني بصحبة الآليات اللازمة وتم إتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين الموقع من تسرب المياه وفي حالة زيادة مناسيب النهر مضيفا أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة علي طول مجري النهر بشارع النيل بواسطة وحدة الإسناد

 

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وأكد اللواء أحمد جاهزية الدفاع المدني للحد من جموح النيل بمناطق الهشاشة بتمتين الجسور الترابية الواقيه وزيادة نقاط المراقبة والانزار وتوفير المعينات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغية تجاوز الاثار السالبة لموسم الامطار والفيضان منوها المواطنين الكرام الابتعاد عن شواطي الأنهار والخيران المحازية حفاظا علي أرواحهم وممتلكاتهم.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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