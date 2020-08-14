عاجل.. رسالة هامة من مجلس الوزراء للقوات المسلحة

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الجمعة 14 أغسطس 2020
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي بيانا اليوم هنأ فيه القوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى السادسة و الستين لتأسيسها والذي يصادف الرابع عشر من أغسطس من كل عام. وينتهز مجلس الوزراء الانتقالي هذه المناسبة ليتقدم بالتهنئة للقائد العام و ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بتاريخها المجيد في الانحياز لإرادة الشعب و الذي مثلت ثورة ديسمبر المجيدة أحد أبرز تجلياته.
وقال البيان إن مهمة بناء جيش قومي مهني تمثل احد واجبات المرحلة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية و هي مهمة سنعمل على إنجازها معاً عسكريون و مدنيون.
والدفاع عن الوطن و سيادته و حماية حدوده و توفير الأمن للمواطن و الدفاع عن النظام الديمقراطي الذي اختاره شعبنا هو الواجب الذي تقوم به قواتنا المسلحة في هذه المرحلة ويتطلب ان نقف جميعنا بجانبها لتنفيذه.
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