الخارجية النمساوية: على الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، اليوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرةوأكدت وكالة “رويترز”، مساء اليوم الجمعة، بأن شالنبيرغ قد أعرب عن قلق بلاده الخاص بشأن الوضع في شرق البحر المتوسط.وقال شالنبيرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي الزائر، مايك بومينو إنه “يجب أن أقول إن النمسا تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد”.وأضاف: “الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط… يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا”.