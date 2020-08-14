شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت تقارير إعلامية عربية، اليوم الجمعة، بأن حكومة الوفاق الليبية تدرس إعادة فتح الحدود مع تونس وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس.وذكر نسمة” التونسي أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، والمركز الوطني لمكافحة، عقدت أمس الخميس، اجتماعا لمناقشة دراسة إعادة فتح الحدود والترتيبات الخاصة بإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد، وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتو وأوضح وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، أن الاجتماع يأتي لمناقشة موضوع دراسة إعادة فتح الحدود وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس، ومناقشة الترتيبات المفترض اتخاذها لمواجهة وباء فيروس كورونا، وكذلك أهمية توحيد الإجراءات المعمول بها، والتي من شأنها فرض الضوابط الصحية والأمنية سواء عند الدخول أو المغادرة، ومن أهمها التركيز على الضوابط الصحية ومنع التجمعات وتطبيق المسافة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في حال الموافقة على إعادة فتح الحدود.