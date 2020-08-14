أردوغان يؤكد وجود لقاءات مع مصر ويصدر أمرا عاجلا بشأن السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التضامن بين مصر وإسرائيل واليونان ضد بلاده فيما يتعلق بأزمة التنقيب شرقي البحر المتوسط.وقال أردوغان في تصريح للصحفيين عقب صلاة الجمعة، اليوم، إن “التضامن بين إسرائيل وكل من مصر واليونان أمر غير مقبول”.وأشار أردوغان إلى أن “مواقف الشعبين المصري والتركي وتضامنهما معا ليست كتضامن الشعب المصري مع اليوناني، فحضارتنا ومبادئنا التاريخية ومفاهيمنا (مصر وتركيا) أقرب مما هي مع اليونان وعلى الحكومة والسلطات المصرية أن تتفهم ذلك”. وأضاف “في لقاءاتنا مع الجانب المصري يقولون لنا إن هناك سوء تفاهم بيننا يجب إزالته”.وتابع “هناك أيضا خطوات خاطئة تتخذها السعودية وقد قلت ذلك لوزير الخارجية التركي اليوم، وقلت له تواصل مع نظيرك السعودي واطلب منه أن يتخذ خطوات لازمة في هذا الصدد”.وجدد أردوغان تحذيره من مهاجمة سفينة التنقيب عن النفط “أوروتش رئيس” الموجودة في مياه شرقي المتوسط، مؤكدا أن “ذلك لن يبقى دون رد”.وتابع “لدينا أطول حدود بحرية في شرق المتوسط، وأدنى هجوم يمكن أن يوجّه ضد سفننا المدنية شرقي المتوسط لا يمكننا أن نبقيه دون رد”.