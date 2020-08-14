وجدي صالح : يطالب بالقبض على الجناة والمحرضين فى أحداث الشرق وتقديمهم للعدالة

التاريخ: 14-أغسطس-2020
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أكد و جدي صالح الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغييران مايحدث في شرق السودان يستهدف النسيج الاجتماعي واثارة عدم الاستقرار وقال صالح على صفحته الرسمية في فيس بوك وفق ( سونا) ان الاقتتال والاحداث بين المكونات الاجتماعية يتناقض مع اهداف الثورة، واشار إلى ان الجهات التي تقف وراءه قوى متعددة ،صاحبة مصلحة في عدم استقرار الفترة الانتقالية ،موضحا ان الثورة اضرت بمصالحهم الاقتصادية والسياسية .
وطالب وجدي بوقف هذه الجرائم والقبض على الجناة والمحرضين وتقديمهم للعدالة لاقامة دولة يسودها القانون والعدالة، مشيرا الى ان قوى الحرية والتغيير تلعب دورا كبيرا في امتصاص هذه النزاعات التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين.
وقال صالح وفق (سونا) ان قوى الحرية والتغيير تعمل وسط المكونات الاجتماعية مؤكدا ان استقرار المنطقة يحتاج الى عمل دؤوب تتضافر فيه الجهود والادوار للاجهزة الامنية والقوى السياسية والمدنية ، والادارات الاهلية والشباب بغرض الوصول الى سلام وطمأنينة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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