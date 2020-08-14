الشمالية المغلقة تسجل (16) حالة إصابة بكورونا والخرطوم (30)

التاريخ: 14-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف التقرير الوبائي الصادر عن وزارة الصحة والخاص بكورونا عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة و20 حالة تعافي وحالة وفاة واحدة، وفق صحيفة السوداني Advertisements ورغم أن الولاية الشمالية أُغلقت بسبب انتشار الفيروس، إلا أنها سجلت 16 حالة فقط، بينما سجلت الخرطوم 30 حالة، وكانت شمال كردفان قد سجلت حالة واحدة، بينما خلت الـ15 ولاية الأخرى من الإصابة بالفيروس . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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