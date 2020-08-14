عاجل.. الري: ارتفاع في مناسيب النيل والخرطوم تتجاوز 17 متراً

الجمعة 14 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليومي، عن موقف الفيضان بالبلاد من خلال محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية، أن متوسط الأمطار في الهضبة الأثيوبية في يوم 11 و12 و13 أغسطس سوف تؤدي إلى إستقرار في منسوب محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد السبت، مبينة أن المناسيب ليوم غد السبت ستكون على نحو التالي:



قطاع: الدمازين–سنار سيشهد إستقرارا.

قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إرتفاعاً (في حدود 5 إلى 10 سم).

قطاع: الخرطوم-شندي سيشهدإرتفاعاً (في حدود 5 سم)

قطاع: شندي-عطبرة سيشهد إستقرارا.

قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إستقراراً.

قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إستقراراً.

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قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إستقراراً.

قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد إستقراراً.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الجمعة ويوم غد السبت ويوم بعد غد الأحد مرتفعة حيث سجلت مدينة ود مدني اليوم الجمعة 20.25 مترا ويتوقع ان تسجل غدا السبت 20.30 متراً ويوم بعد غد الاحد20.40 مترا، فيما كان اعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترا في أغسطس 1946

محطة الخرطوم سجلت اليوم الجمعة 17.04 متراً ويتوقع أن تسجل غدا السبت 17.10 مترا والأحد 17.07 مترا، بينما كان اعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 مترا في سبتمبر من العام الماضي

محطة شندي سجلت اليوم الجمعة 17.68 مترا ويتوقع أن تسجل غدا السبت 17.71 مترا ويوم الأحد 17.75 مترا، مقارنة بأعلى منسوب 18.07 مترا، سجل أيضا في أغسطس من العام الماضي

محطة عطبرة سجلت اليوم 16.07 متراً ويتوقع ان تسجل غداً 16.8 مترا ويوم الاحد 16.10 متراً، وكانت عطبرة سجلت اعلى منسوب لها 16.64 مترا في أغسطس 2001.

محطة دنقلا سجلت اليوم 15.14 مترا ويتوقع أن تسجل غدا السبت 15.10 مترا ويوم الأحد 15.11 مترا، وكان اعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 مترا في أغسطس 2001

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.