وكيل التجارة : إحتياطي البلاد من القمح يكفي حتى نهاية الشهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وكيل وزارة التجارة، محمد علي عبد الله، إن الاحتياطي الموجود من القمح يكفي حاجة البلاد، حتى نهاية الشهر الجاري.

وكشف عبد الله في تصريح لـ(السياسي) عن البدء في إجراءات استيراد “900” ألف طن من القمح لسد الفجوة بعد انتهاء الاحتياطي الموجود من السلعة، مشيراً إلى أنه يتم الأعداد حالياً لعطاء لاستيراد قمح يكفي احتياجات البلاد لمدة (6) أشهر، بجانب إنتاج القمح المحلي.

وأبدى عبد الله أسفه لما تم تداوله عن توقف مطاحن “ويتا” نتيجة لعدم وجود قمح، وقال إن القمح موجود، وأكد أن توقف المطحن بسبب رفض مالكه التعاون مع وزارة التجارة، وتابع “أن الحديث عن عدم توفرالقمح القصد منه أثارة البلبلة وتمليك الرأي العام معلومات مضللة”.