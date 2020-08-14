تجار: زيادة الدولار الجمركي تؤدي لغلاء طاحن في السلع

الخليج 365 :

انتقد بعض التجار في حديثهم لـ( لموقع ) قرار زيادة الدولار الجمركي لأثره السالب على الأسعار و كافة مناحي الحياة المعيشية والأسواق وتسببه في الركود الحاد.

وقال تاجر سلع استهلاكية بالخرطوم إبراهيم عبدالله إن زيادة الدولار الجمركي تؤثر على مدخلات الإنتاج، وتوقع حدوث شلل في السوق وموجة غلاء طاحنة في أسعار السلع المستوردة والمحلية.

وأوضح بأن الأثر على التجار يكمن في تراجع كميات السلع وحدوث ندرة فيها بالسوق، وقال إن أسعار السلع الدولارية ستتفاقم بشكل كبير.

وأضاف التاجر ببحري علي أحمد أن الرؤية حاليا ضبابية حول الدولار الجمركي وسيؤدي تنفيذه فورا لزيادة كافة السلع بالاسواق ومدخلات الإنتاج وحدوث تراجع كبير في القوى الشرائية وضعف الحركة التجارية.

وتوقع التاجر بالخرطوم محمد الجاك ارتفاع كافة أصناف السلع خاصة الدولارية وربما تكون الزيادة في الاسعار بنفس سعر زيادة الدولارالجمركي، موضحا بان السوق والحركة التجارية ستكون للمقتدر أما محدودي الدخل فسيعجزون عن الحصول على السلع لأن السعر سيتضاعف للثلث، وقال ان هنالك بعض التجار بدأوا احتكار السلع في انتظار ارتفاع الدولار الجمركي للبيع بسعر مرتفع .

وقال تاجر بالسوق المركزي الخرطوم إن الفترة المقبلة تشهد زيادة غير متوقعة في كافة اصناف السلع لان ارتفاع الدولار الجمركي ينعكس على زيادة سعر المواد الخام ومدخلات الانتاج للسلع المحلية وارتفاع كبير جدا في السلع المستوردة، مشيرا لوجود حالة من الضبابية حول سعر الدولار الجمركي الجديد.