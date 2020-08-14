توقف توزيع الدقيق المدعوم بمخابز الأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم ( الموقع )بتوقف توزيع الدقيق المدعوم بمخابزالأسواق عامة والسوق العربي الخرطوم خاصة.

وقال صاحب مخبز بالسوق العربي فضل الجيلي إن توزيع الدقيق المدعوم موقوف منذ عطلة عيد الأضحى، كاشفاً عن بدء العمل بالدقيق التجاري الأسبوع المقبل للمخابز الموجودة بالأسواق أما الدقيق المدعوم فيوزع للمخابز بالأحياء، مشيرا لضبابية وضع التسعيرة والوزن والتكلفة النهائية للمخبز من عمال وكهرباء، لافتا لعدم تحديد سعر جوال الدقيق التجاري وزن (25) كيلو حتى الآن وربما يكون سعر القطعة (5) جنيهات .

واضاف صاحب مخبز بالخرطوم “2” محمد احمد بان الحصص لاتزال ناقصة بواقع (10) جوالات يوميا باستثناء يوم الجمعة، مشيرا لتكدس المخابز بصفوف طويلة من المواطنين والبعض الآخر مغلق بسبب انعدام الدقيق .

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