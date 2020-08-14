إرتفاع في السلع المستوردة مع إعلان الزيادة الجمركية

الخليج 365 :

تشهد أسعار السلع الاستهلاكية استقرارا في الأسعار رغم وفرة أصناف السلع بالأسواق، وتوقع التجار حدوث زيادة في الاسعار وشلل بالأسواق.

وتوقع رئيس تجار القطاعي بأم درمان أحمد النو لـ( السوداني) حدوث زيادة في الاسعار وركود حاد بالاسواق، وتوقع آثار سالبة بزيادة الدولار الجمركي، كاشفاً عن توقف التجار عن البيع بالأسواق تخوفاً من الخسارة وضبابية الوضع، مؤكداً عدم وجود مؤشرات للأسعار بالأسواق.

وطالب النو الجهات المختصة بإعادة النظر في زيادة الدولار الجمركي لأثره على السلع الضرورية والمواطن، لافتا لضعف الحركة التجارية رغم وفرة اصناف السلع ، وقال زيادة الدولار الجمركي تؤدي لتآكل رؤوس اموال التجار وانهيار الاقتصاد . .

واشارتاجر سلع بالخرطوم الهادي يحيى لـ(السوداني) لاستقرار بعض اصناف السلع ٫ مشيرا لوفرة حجم عرض السلع بالاسواق ٫ مبينا ان سعر الزيت الفول عبوة (36) رطلا بسعر(4٫5) الف جنيه بدلاعن (3٫800) جنيه أما الزيت الأبيض (3٫300) جنيه فيما يبلغ سعر لبن كابو عبوة( 2) كيلو وربع (3٫5)الف جنيه.

واشار تاجر سلع بام درمان إلى إن هناك ارتفاعا في بعض اصناف السلع المستوردة متمثلة في المعجون الكبير حيث بلغ (200) جنيه وكيلو دقيق سيقا( 120) جنيها ٫ مشيرا لمعاناة الاسواق من ضعف القوى الشرائية وقال هنالك وفرة في حجم عرض السلع بالاسواق ٫ مبينا ان سعر زيت صباح عبوة (4) وربع لتر بلغ (500) جنيه و(1) لتر(190) جنيها وتوقع حدوث زيادة في السلع .

واكد التاجر بشرق النيل محمد الجاك معاناة الأسواق من الركود بسبب ارتفاع الاسعار، وتوقع المزيد من الزيادات بعد تطبيق الزيادة في الدولار الجمركي، مبينا ان سعر جركانة الزيت (4,800) جنيه اما السكر زنة (50) كيلو ( 4,100 ) و( 4) آلاف جنيه .