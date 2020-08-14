غرق (800) فدان جنوبي الجزيرة بسبب مصرف سكر سنار

الخليج 365 :

ناشد مزارعو مكتب فحل جنوبي الجزيرة إدارة الري والإدارة الزراعية بإيقاف مياه مصرف سكر سنار التي دمرت مساحات كبيرة بالأقسام الجنوبية.

وأشار ممثل المزارعين بمكتب فحل بجنوب الجزيرة عثمان ابراهيم إلى ان مياه مصرف سكر سنار تدمر مساحات كبيرة سنويا بمشروع الجزيرة والمناقل خاصة الأقسام الجنوبية، مؤكدا أنه يتم التبليغ في كل موسم وتعقد ورش وجلسات مشتركة بين إدارة سكر سنار ومشروع الجزيرة ولكن لا توجد حلول.

وقال في حديثه لـ(السوداني) ان المسؤولين يتعللون بضعف الميزانية وقلة الامكانات، مؤكدا أن المصرف تسبب في غرق جزئي لمساحات كبيرة تصل لحوالي 800 فدان منها 600 فدان غرق كامل، وأضاف المصرف يمر عبر ترعة المناقل ثم وسط الجزيرة ويدمر مساحات اخرى، لافتا الى ان هذا الغرق يحدث سنويا خاصة جنوبي الجزيرة والمناقل والجزء الشمالي الغربي بمكتب الفحل، مناشدا بحل عاجل ومد القسم بعدد (2) من الكراكات لإنقاذ المشروع من الخطر.