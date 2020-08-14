كيزان علي عثمان !.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ يبدو ان حالة كيزان السودان تحتاج لمختصين نفسانيين لجهة انهم لم ينفكوا بعد من عقدة الترابي الذي حولهم لمجرد طلاب و حتى المفاصلة لم تحمل معها تفاصيل و لا بصمات شيخ علي الذى انقلب على شيخ و ما تزال تلاحقه عقدة ابوية شيخ حسن . من الطبيعي عند سقوط حكم اي تنظيم عقائدي ينجم عنه مراجعة فكرية لما حدث الامر الذي لم يتم لكيزان السودان الذين ينتظرون شيخ حسن حتى يبعث من مرقده ليقدم المراجعة التي ننتظرها جميعا حتى يتم قبول الكيزان بشكل جديد على ضوء موضوعية مراجعتهم الفكرية .

قالوا شيوعيين قلت أجلهم !

@ يشهد الحزب الشيوعي و قياداته هذه الايام حملة عدائية جبانة تتم وراء حجاب بدون مواجهة اعتمادا على تهاويم و اكاذيب و سخافات كتاب الدفع المقدم و اقلام الخرافة والدجل . استغلوا انضباط عضوية الحزب الذي لم يخرج من وسطه (الصعلوك) ابو عين حمراء يجيد ديالكتيك من نوع آخر يسكت تلك الاصوات لان مرحلة صعلوك الحزب تم تجاوزها و اذا عادت لن تفسح المجال لهؤلاء الشرازم الذين يظنون ان الحزب سيسكت طويلا عليهم فقط انتظروا و ستروا ايها الجرذان.

متاهة الامام الصادق !

@ لم يتعظ الامام الصادق المهدي من تجربة الانقاذ التى قسمت حزبه الى ٤ احزاب و سحبت نفوذه من مناطقه التقليدية و مع ذلك إستسلامه لهم تماما يؤكد ما يشاع عن (صورتك الخائف عليها) التي جعلته يستجيب لابتزازات الكيزان وقد لخصت مساعدة وزير الخارجية الامريكية لشئون افريقيا سوزان رايس بان الصادق المهدي كان جزءا من مشكلة الديمقراطية في السودان فلا يمكن ان يكون جزء من الحل و هذا هو رأي الادارة الامريكية الاخير في الامام.

حزب ابوهاشم خارج الشبكة !

@ الضعف الذي يعتري الحزب الاتحادى الديمقراطى هو احد اسباب التوهان الذي يحدث الآن في المشهد السياسي الراهن لجهة ان هذا الحزب يشكل الوسطية السياسية المثلى وكانت فكرة الهبوط الناعم قد رسمت على تولي هذا الحزب زمام الحكم فى السودان قبل سقوط المخلوع و لكن كان حزب ابوهاشم خارج الشبكة .

الجبهة الثورية طابور سادس !

@ عام بحاله انقضى من عمر الفترة الانتقالية بسبب مماطلة و لت و عجن مباحثات الجبهة الثورية فى جوبا و التي اصبحت تمثل معسكر لطابور (سادس) يخدم اجندة اعداء الثورة و خاصة تيار الاتجاه الاسلامي لحزب المؤتمر الشعبى الذي لا يخفى عداءه للثورة قاموا بلم التعساء على خائبي الرجاء عبر مسارات للمحاصصة و الكل يدرك ان لا خير يرجى من مباحثات الثورية لانها بزنس جديد لاطراف التفاوض يقوم على مضيعة الوقت .