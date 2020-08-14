قهوة السوداني.. وقهوة قحت.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وهل تعرف القهوة السودانية تلك التي تعتبر اغرب قهوة في الارض..

لا تعرف…

لكن الشبكة التي تنطلق وتدرس السوداني.. في مشروع الهدم كانت تعرف القهوة هذه وتسجلها في ملفاتها.

الملفات التي تسجل كل كبيرة وصغيرة في السودان،

والقهوة هذه التي لعلها اغرب قهوة في الارض.. هي غرفة صغيرة تقع وسط الصحراء تماماً..

قهوة حيث لا احد على مسافة ٥٠ او ٦٠ ميلاً، والقهوة هذه يزورها صاحبها مرة واحدة في الشهر.. يضع فيها ما يكفي من الماء والدقيق والزيت وكل ما يحتاجه المسافر.. ثم يذهب..

وسائقو اللواري..( قبل شريان الشمال.) يعرفونها..

وهناك من يصل ليصنع طعامه والشاي ويستريح هناك.. ثم.. عند الانصراف يضع مساهمته.. دقيق او سكر او مال في العلبة المخصصة..

ولعله لم ينصرف احد منهم دون ان يفعل ذلك..

القهوة هذه ظلت هي اعظم ما يرسم السوداني..

وملاحظة مشروع الهدم التي تقوده مخابرات كثيرة والذي يدرس المواطن السوداني.. يكشف براعته حين يجعل القهوة هذه أنموذجاً معملياً يرسم السوداني.

(٢)

…

والاحداث ترسم جرجرة السوداني للخراب..

وقبل انفجار تمرد الغرب الذي يصنعه قرنق .. سفير دولة آسيوية كبيرة يدعونا الى الانس ويسألنا عن خطر الارهاب في السودان كيف هو

واحتمال الحرب الاهلية في الشمال، ونقول له

ان الحرب بين القبائل في السودان هي حرب سلاحها النكات فقط

الآن وحتى امس. وكان التقرير الرسمي يقول ان الحرب بين النوبة والبني عامر يبلغ عدد القتلي فيها (٣٠) والجرحى قبيل الـ (١٠٠).

وتقرير سري يدرس حادثة فض الاعتصام، ويقول ان عدد القتلى فيه كان اكثر من عدد القتلى في زمن الانقاذ كلها.

(٣)

وفاصلة تقول ان اللقاء الاخير للشيوعي يصرخ بعنف عن المفاجأة التي اطلقها اسحق فضل الله، واشار فيها الى ان قوش اشترى نصف الحزب الشيوعي بالبيوت

قالوا.

القاعدة الشيوعية الآن.. تطالبنا بالتفاهم مع قوش..

قالوا.

نعمل حواراً وطنياً غطاءً لعودة قوش.

في الحوار المصطرخ يقول قادة الشيوعيين لبعضهم

الجيش لن ينقذنا. وهو ينتظر السقوط.

قالوا .. ان حميدتي لما اعلن تسليم واختفاء (٢٠٠) ترليون جنيه كان يعني انه يقطع كل ما بينه وبين قحت.

جرجرة السودان ما بين ٢٠٠٣ الى الحروب الاهلية وحتى اليوم تصبح جرجرة تغطي الحرب الحقيقية.

حرب في السودان ضد الاسلام..

واسلوبها ممتع جداً

(حرب ضد الاسلام) (والجملة هذه)

حرب ضد الاسلام نجعلها بين قوسين لأن

الآن ليبيا تهرس.. ونقول انها حرب ضد الاسلام

وعقلك يرفض الجملة هذه

وسوريا تهرس.. ونقول حرب ضد الاسلام وعقلك يرفض

واليمن يهرس.

ونقول

وعقلك يرفض

والعراق.

والصومال

والسودان.

و….

وووو نقول انها حرب ضد الاسلام وعقلك يرفض

يرفض لأن ما يكتمل هرسه الآن في الحرب الجديدة هو عقلك…

(٤)

….

والحرب في شرايين كل شيء ومصر أنموذج.

وملاحظة ذكية واحدهم يكتب امس ان السادات يعطي جائزة نوبل لانه سلم مصر لاسرائيل

ونجيب محفوظ يعطي نوبل على رواية نشرها قبل (٣٠) سنة،

والرواية يبعثونها الآن لأن محفوظ يرسم فيها صورة للمولى عز وجل حسبما يرسمه اليهود لله،

واحمد زويل يعطونه نوبل لانه مكث في اسرائيل عامين وقام بتطوير صواريخها بحيث اصبحت دقيقة جداً تفوق ما عند مصر.

والبرادعي يعطونه جائزة نوبل لانه زيف تقارير كانت هي حجة امريكا لطحن العراق.

حرب ضد الاسلام ترتدي عباية نوبل تتغطى بها.

وحرب اخرى.. لا تتغطى تديرها قحت.

وفوران الولايات سببه ان قحت تصنع الفوران هذا بدقة حتى يؤدي الى الحرب الاهلية

وقحت ترسل والياً (امرأة) الى جهة ترفضها تماماً.

وهناك المرأة تشتم الجيش وقحت ترسل والياً.. الناس يضربون الشرطة التي تحرسهم ويعتقلون الشرطة.. وقحت ترسل واليا الى منطقة فيها توتر قبلي.. ثم تعلن ان الوالي ينحاز الى قبيلة ضد اخرى

(واحد الولاة له تاريخ عنصري معروف ضد قبيلة هناك في عمل يحرص على اشعال الفتنة).

وقحت تشعل الاقاليم حتى ترسل الجيش الى هناك.

وترسل الجيش الى الاقاليم حتى تفرغ العاصمة.

وتفرغ العاصمة حتى تدخلها جيوش التمرد.

وقحت التي تخلي العاصمة من الجيش تفاجأ بوجود قوة جهاز المخابرات.

وجهاز المخابرات جيش قوي،

والمخابرات التي لا يمكن اخراجها من العاصمة تدبر لها قحت دعوة القوات الدولية..

(5)

…

واشعال الحروب الاهلية تدبره قحت

لان قحت تعلن انه لا انتخابات الا بعد السلام.

وقحت لهذا تصنع الحرائق حتى لا يكون هناك سلام.

وعدم وجود السلام يعني وجود قحت.

الشيوعي حتى امس في اجتماعه الاخير يقول الانس الجانبي فيه

الويل للشيوعي اذا عرف الناس كم هو ضعيف. واذا عرف الناس ما يدبره الشيوعي.

قالوا.

والشعور بهذا .. مجرد الشعور وعند قاعدتنا وليس عند الكيزان يجعل قاعدتنا الآن تطالب بأن نتفاهم مع قوش.