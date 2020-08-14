مجلس الوزراء: مهمة بناء جيش قومي مهني تمثل أحد واجبات المرحلة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مجلس الوزراء الانتقالي السوداني إن مهمة بناء جيش قومي مهني تمثل أحد واجبات المرحلة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية وأنها مهمة سيعمل على إنجازها معاً عسكريين ومدنيين.

مشيرًا في بيان له اليوم “الجمعة” بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيس قوات الشعب المسلحة إلى أن الدفاع عن الوطن وسيادته وحماية حدوده بجانب توفير الأمن للمواطن والدفاع عن النظام الديمقراطي هو الواجب الذي تقوم به القوات المسلحة في هذه المرحلة، منوهًا إلى أن ذلك يتطلب وقوف الجميع بجانب القوات المسلحة لتنفيذه.

وتقّدم مجلس الوزراء بالتهنئة للقائد العام وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بتاريخها المجيد في الإنحياز لإرادة الشعب الذي مثلت ثورة ديسمبر المجيدة أحد أبرز تجلياته.

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