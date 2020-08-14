شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف التقرير الوبائي الصادر عن وزارة الصحة والخلاص بكورونا عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة و20 حالة تعافي وحالة وفاة واحدة ورغم أن الولاية الشمالية اغلقت بسبب انتشار الفايروس إلا أنها سجلت 16 حالة فقط بينما سجلت الخرطوم 30 حالة وكانت شمال كردفان قد سجلت حالة واحدة بينما خلت إلي 15 ولاية الآخري من الإصابة بالفايروس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولاية الشمالية تسجل 16 حالة إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.