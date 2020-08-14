أمر قبض في مواجهة وزير الداخية الأسبق د. حامد منان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت نيابة الخرطوم شرق امر قبض في مواجهة وزير الداخلية الاسبق د. حامد منان وذلك لاغراض التحقيق معه في البلاغ المدون ضده بقسم شرطة الخرطوم شرق حسبما افاد مصدر موثوق لـ(السوداني الدولية). وتشير معلومات اولية الى ان البلاغ مدون بمخالفة المواد (144،178) من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال والارهاب. وذكر مصدر ان منان يواجه اتهاما بالاحتيال على سيدة في مبلغ مليار و٣٠٠ الف جنيه.

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