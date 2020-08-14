شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقيت ثلاث فتيات مصرعهمن غرقا قبالة شاطئ النيل بقرية ام زور التابعة لمنطقة ود حامد بولاية نهر النيل وقال مصدر مطلع ان الفتيات هن شقيقتان وابنة خالتهما كنّ قد ذهبنّ للتنزه بالقرب من النيل وفي أثناء لهوهن في النيل غرقت احداهن وحاولت إخواتها انقاذها بيد انهن لقين مصرعهن جمعيا وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة ومازال البحث جاري لإستخراج جثمانيهن…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ثلاث فتيات غرقاً قبالة شاطئ النيل… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.