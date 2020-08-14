عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 14 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

بورتسودان.. القبض على (85) ُم ّتهم ًا في أحداث العنف

واشنطون تفرض عقوبات علي شخصيات تعرقل الحكم الانتقالي

ارتفاع عدد صحايا السيول والأمطار اإلى (40) شخص ًا

سيول صح مة تدمر (500) منزل وتقطع طريق إريتريا بالبحر الأحمر

الأمطار تحاصر (38) قرية في ولاية الجزيرة

تفاصيل مثيرة حول قضية تهريب سجين يتهم فيها نائب للمخلوع

رفع حالة التأهب القصوى بعد تسجيل (9) حالات جديدة بشلل الأطفال

السياسي

الصادق المهدي لـ”السياسي”: يجب عدم استمرار الوثيقة الدستورية بعيبوبها الحالية

على رأسهم قوش.. قائمة حظر أمريكية لمعوقي الحكومة المدنية

غرفة النقل الجوي: زيادة تذاكر الطيران بنسبة (50%

نبيل أديب يطلب محضر إجتماع « كولومبيا

وكيل التجارة لـ(السياسي): احتياطي البلاد من القمح يكفي حتى نهاية الشهر

اليوم التالي

السودان يتمسك باتفاق ثلاثي شامل لملء السد

بورتسودان.. تعزيزات عسكرية وجثث متفحمة في الشوارع

وزير الخارجية السعودي: المملكة تتعهد بعودة السودان لمكانته الطبيعية

استجواب بكرى حسن صالح في نيابة مكافحة الفساد

ترمب يعلن في تغريدة الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي على تطبيع كامل للعلاقات.

المواكب

عقوبات أمريكية على شخصيات مرتبطة بالنظام البائد

القبض على (85) متهماً في أحداث بورتسودان القبلية

ضبط ملابس عسكرية مخبأة داخل شركة المواصلات

رسمياً .. تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

أخبار اليوم

مجلس الامن والدفاع يشيد بالفريق السوداني المفاوض حول سد النهضة

حركة جيش تحرير السودان تُدين الإقتتال بين النوبة والبني عامر ببورتسودان

مجلس الأمن والدفاع يلغي برمجة الدوري الممتاز وكأس السودان والدوري التاهيلي

وفيات جراء السيول والامطار بمحلية اروما بولاية كسلا

الوطن

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القراي يرفض طلب لمجمع الفقه الإسلامي بشأن المناهج

صلاح مناع يكشف عن لقاء جمعه بالبشير

وفاة ٨ أشخاص جراء السيول والأمطار بكسلا

الثروة الحيوانية : المالية تعيق استيراد الفاكسين

توقيف ٨٥ متهماً في أحداث بورتسودان

رئيس الوزراء المصري يصل البلاد السبت

السوداني

والي الخرطوم يقيل مدير عام وزارة الصحة ويعين د. الفاتح عثمان بديلا له

مصادر بواشنطن لـ(السوداني): العقوبات تستهدف شخصيات من النظام السابق خارج البلاد وشخصيات داخل الحكومة

بومبيو يشرح تفاصيل فرض عقوبات على شخصيات سودانية

بومبيو: مسؤولين سابقين في نظام البشير وشخصيات اخرى تحاول عرقلة الديمقراطية الناشئة في السودان

لجنة الاستشاريين تنتقد قرار إقالة مدير مستشفى أم درمان

مبعوث خاص أماراتي يصل جوبا للانضمام للعملية التفاوضية بين الفرقاء السودانيين

النيل الدولية

واشنطن تعاقب شخصيات سودانية تعرقل حكومة حمدوك

الثورية تعقد إجتماعات مع وفود مصرية واماراتية وتشادية

وصول وفد المفاوضات حول الترتيبات الأمنية إلى جوبا

وكلاء النيابة يعترضون على مشروع قانون النيابة للعام ٢٠٢٠

ارتفاع ضحايا الصراع القبلي في بورتسودان إلى 33 قتيلا و مائة جريح

تعيين مدير عام جديد لوزارة الصحة بولاية الخرطوم

السوداني الدولية

قبول استقالة أمين عام الضرائب

مركز المناهج يرفض طلب مجمع الفقه لوضع منهج التربية الإسلامية

علي عثمان أمام نيابة الفساد وبكري يطالب بسبدرات

آخر لحظة

حزب الامة يناشد الجيش بحراسة البلاد من المغامرات المسلحة

الثورية تجتمع بمدير المخابرات المصرية

نهر النيل .. أزمة خبز و (6) ألف جوال دقيق تالفة بالمخازن

تعليق الممتاز وكأس السودان بامر الطوارئ

(9) حالات شلل اطفال جديدة في (7) ولايات

السيول تودي بحياة (8) وتحجز (23) قرية بمحلية بكسلا

اعفاء مديرا الصحة والتأمين الصحي بولاية الخرطوم

سونا

البرهان يوجه بإتخاذ التدابير اللازمة لتطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية

مجلس الامن والدفاع يشيد بالفريق السوداني المفاوض حول سدالنهضة

مجلس الأمن والدفاع: تطبيق سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة

الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز عدداً من القوانين

وصول وفد المفاوضات حول الترتيبات الأمنية إلى جوبا

مانيس يلتقي بتنسيقية لجان المقاومة لمدينة بورتسودان

مانيس: ورشة حماية المدنيين تؤكد علي التعاون بين الحكومة واليوناميد

الطريفي : الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حماية المدنيين

المالية تضع خطة للإستقرار والتنمية الاقتصادية للمرحلة القادمة

امريكا تفرض قيودًا على من يعرقل عمل الحكومة المدنية بالسودان

التضخم لشهر يوليو يسجل 143.78%

وكلاء النيابة يعترضون على مشروع قانون النيابة للعام 2020

لجنة الفيضانات تحذر من ارتفاع مناسيب النيل في المحطات الرئيسية

التاكيد على قومية الغابات فى السودان

اتحاد الكرة يلغي برمجته لقرار لجنة الطوارئ الصحية

والى الشمالية تجدد اهتمامها بالتعليم

أم درمان تواصل حملة ازالة التراكمات واستدامة النظافة

سودانير تعيد فتح خط الخرطوم الكوبت

تسجيل حالتي إصابة شلل بجنوب دارفور

الصحة ترفع حالات التأهب للتقصي حول شلل الاطفال النوع (2)

تعيين مدير عام جديد لوزارة الصحة بولاية الخرطوم

والى الشمالية تتعهد بحل المشاكل التي تواجه الجهاز المصرفي