شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الدفاع الوطني اللواء يس إبراهيم، إن الملف التفاوضي في جانب الترتيبات الأمنية بمحادثات “جوبا” يسير بصورة طيبة، مؤكداً الوصول للسلام المنشود متى ما توفرت الارادة لدى الاطراف كافة .

وقال وزير الدفاع في تصريحات صحفية، لدى وصوله الى عاصمة جمهورية جنوب السودان ” جوبا” امس، أنه سيواصل المسيرة التي بدأها سلفه الراحل الفريق اول جمال عمر، الذي بدأ المباحثات حول الترتيبات الامنية ” وأكد الوزير اهمية السلام والاستقرار السياسي للبلاد .

ومن جانبه رحب عضو لجنة الوساطة الجنوبية د. ضيو مطوك بوفد الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى اكتمال التفاوض حول كل الملفات السياسية ولم يتبق سوى ملف الترتيبات الأمنية. وأضاف:” بوصول الوفد يمكننا القول إن مفاوضات السلام السودانية تتجه نحو مراحلها النهائية وصولاً إلى توقيع اتفاقية السلام الشامل بالبلاد”.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللواء يس إبراهيم: سنواصل المسيرة التي بدأها وزير الدفاع الراحل في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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