الفريق صلاح الشيخ : أتوقع زيادة الدولار الجمركي الى هذا السعر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توقع المدير الأسبق للجمارك السودانية الفريق صلاح الشيخ ارتفاع الدولار الجمركي من (15 ـ 30) جنيه في الموازنة المعدلة . وإقترح الشيخ في حديث خاص لـ(التحرير) على الحكومة الانتقالية عدم اللجوء لزيادة الدولار الجمركي لأنها ستخفض تلقائيا الايرادات الجمركية من (50ـــ 30) % ويؤدي حدوث غلاء فاحش في الحياة المعيشية والسلع الاستهلاكية الضرورية المحلية التي يتم استيراد موادها الخام من الخارج والمستوردة ، فضلا عن تسببه في حدوث انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية . وإنتقد الفريق الشيخ الأداء الاقتصادي للحكومة الانتقالية ووصف حلولها للاشكالات الاقتصادية بالآنية والتقليدية والتي تعود بمردود سالب على المواطن البسيط وتزيد من أعبائه المعيشية .

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