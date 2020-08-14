الحكومة تعلن عن تفاهمات مع الامارات في مجالات الغاز والتعدين والموانئ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت دولة الامارات عن إستعدادها التام لتقديم كل ما من شأنه دعم التعاون المشترك للسودان في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وقال وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن أحمد عقب وصوله اليوم قادما من ابوظبي اليوم ان نظيره الاماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية المهندس سهيل المزروعي وجه بترتيب لقاءات مع عدد من كبار المسئولين في المؤسسات المعنية لتبادل الأفكار الفنية في مجالات الطاقات المتجددة والمحطات الكهربائية المختلفة والبترول والغاز والتعدين بالإضافة إلى مشروعات الموانئ والسكة حديد والمواصلات.

واشار الوزير خيري الذي كان برفقته وزير البني التحتية المكلف المهندس هاشم ابن عوف الي انه لمس رغبة صادقة في زيادة فرص التعاون الإقتصادي والشراكة البناءة

وأكد الاتفاق علي آليات للمتابعة الجادة والسريعة لكل ماتم الاتفاق عليه إبان الزيارة.

وكان الوزير الاماراتي زار السودان في نوفمبر من العام الماضي.

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