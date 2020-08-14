مايك بومبيو: قرار حظر دخول الولايات المتحدة لا يشمل جميع السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قرار حظر دخول الولايات المتحدة لا يشمل جميع السودانيين.

وأوضح في تصريح صحفي “الخميس” أن وزير الخارجية معني بتنفيذ قيود التأشيرة بموجب قانون الهجرة والجنسية القسم 212 (أ) (3) (ج) على الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في أو شاركوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

وقال بومبيو “يمكن أن تشمل قيود التأشيرة لدخول الولايات المُتحدة أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد ” وأشار إلى أن قائمة هؤلاء الأفراد غير متاحة للجمهور ، وأضاف “ومع ذلك سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولايات المتحدة وفقًا للإرشادات المعمول بها”.

وأعتبر بومبيو أن هذا القرار يعكس التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون ، والمجتمع المدني ، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني المتمثل في “الحرية والسلام والعدالة”.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال داعمًا ثابتًا للانتقال الديمقراطي السلمي في السودان”