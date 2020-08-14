سونا: جمال الشيخ يسلم أوراق اعتماده سفيراً بإثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم سفير البلاد الجديد لدى اثيوبيا، جمال الشيخ أحمد عثمان، بأوراق اعتماده، لوزير الخارجية الاثيوبي جيدو انادرقاشو بمقر وزارة الخارجية في اديس ابابا .

وسيشغل السفير الشيخ الى جانب مهامه الدبلوماسية منصب مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الافريقي .

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) بحث السفير جمال مع وزير الخارجية الاثيوبي، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الصلة.

وأكد الجانبان الحرص على تطوير الروابط الأزلية ومعالجة كل القضايا عن طريق الحوار.

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