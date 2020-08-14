اطباء خونة لا يستحقون الاحترام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مهما تحدث الناس عن الاطباء وخدماتهم الجليلة التى يقومون بها فانهم لن يوفوهم حقهم ، ويبقى للطبيب دين فى رقاب الناس ما عاشوا ، وهذا كان وما زال ديدن الكثير من الاطباء الذين لايكتفون بمعاينة مرضاهم فقط وتشخيص الحالة ووصف العلاج وانما تراهم يسهمون فى تذليل الصعاب ويساعدون مريضهم فى مواجهة المتاعب التى تعترضه فيتنازلون فى طيب خاطر عن جزء من استحقاقتهم ، وفيهم من يتنازل عن جميع حقه ، وفيهم من يزيد على ذلك ويساهم فى شراء الأدوية للمرضى الذين يحول الفقر بينهم وبين توفير علاجهم ، وفيهم من يدفع كل تكاليف العلاج ، وهؤلاء بلا شك يستحقون الشكر والثناء ، ولابد من الاشادة بهم وذكر جميلهم هذا ، ومن القبيح ان يتنكر الناس لمعروفهم هذا أو لايذكرونهم بخير.

وكما هى طبيعة أى جماعة فيها الحسن والقبيح كذلك الاطباء فيهم من لايستحق الاحترام ولايمكن ان نصفه بالانسانية بل هو شيطان رجيم ، وهذا النوع من الاطباء الاشرار

يمسحون بسوء خلقهم وقبيح فعلهم كل جميل اتى به زملاؤهم الطيبون ، وبجشعهم وعدم انسانيتهم يجعلون الناس تنظر بصورة سلبية لمجتمع الاطباء ، وبكل اسف بدأ هذا النوع من الاطباء السيئين يكثر ، ونخشى ان يغطى على أعمال الاطباء الاخيار.

نكتب هذا المقال وقد وقفنا على رسالة معبرة كتبها احد المواطنين فى وسائل التواصل الاجتماعى تعكس تلك الصورة البشعة القبيحة لمن اسماهم بالاطباء الخونة ، وحق له ان يصفهم بهذا الوصف ، ونحن لانقول ان كل الاطباء سيئين بل فيهم من كتبنا عنهم الفقرات اعلاه ومدحناهم بما هو اقل من حقهم ، لكننا نتفق فى نفس الوقت مع القول بان هناك اطباء اشرار خونة لايستحقون احتراما ، وسنورد الكلمات كما كتبها صاحبها ولاتحفظ لنا عليها.

كتب يقول :

الخيانة الطبية اللاانسانية و المادية بالسودان :

اوجه رسالة قوية الي جميع الدكاترة بالسودان

رسالة الى كل طبيب :

من الخيانة أن يبيع الطبيب مريضه لشركات الأدوية التى تمنحه

(مالا … هدايا … حضور مؤتمرات علمية … رحلات ترفيهيه … إلخ )

مقابل أن يكتب الدواء الذي تنتجه هذه الشركة او تلك ، مع وجود مثيل له في السوق بنفس الفاعلية وأقل سعرا.

من الخيانة أيضا أن يبيع الطبيب مريضه لمعامل ومختبرات التحاليل والأشعة الأغلى تكلفة بحجة انه لا يثق إلا بها، وحقيقة الأمر أنه متعاقد معهم على نسبة(عمولة) مقابل إرسال المرضى لهم ويزداد الأمر بشاعة حين يكتب له أشعة وتحاليل لا يحتاج اليها في الحقيقة لمجرد أن يحصل على نسبته منها ..

من الخيانة أيضا ان يجري الطبيب أو الطبيبة عملية قيصرية لا تحتاجها الحامل وانما من أجل المال وقد يكون بالامكان توليدها طبيعيا ..

من الخيانة أن يوقف الطبيب إجراء عمليات جراحية بالمستشفى العام لينفرد بإجرائها في المستشفيات الخاصة ويضع تسعيرات خيالية تقصم ظهر اهل المريض وربما يستدينون ويبيعون اغلى ما يملكون بابخس الاثمان وربما اضطروا الى ذل وجوههم لتوفير هذه الاموال ..

ومن الخيانة أن يطلب الطبيب وضع المولود في حضانة وهو يعلم ان لا حاجة لذلك كله فقط من أجل المال ..

ومن الخيانة أن يذهب سائق الإسعاف الذي يناط به إغاثة الملهوف بالمريض الى المستشفى التى تعطيه نسبة مقابل كل مريض حتى لو كانت هناك مستشفيات أرخص أو أفضل ..

ومن الجشع والخيانة ان يتم استنزاف اموال المريض في مستشفى لا توجد لديه الامكانيات والتخصصات لمثل هذه الحالة وفي الاخير يقال له نحن آسفين الحالة خطيرة ولازم تنقلوها الى مستشفى متخصص رغم علمهم ذلك من البداية.

ومن الخيانة والجشع ان يتم تأجير سيارة الاسعاف بمبالغ باهظة وخيالية لنقل الحالات التي تستدعي التحويل الى مكان آخر

هل ندرس الطب لنرتقي به ونخدم المرضى أم لنمطتي به ظهور البشر ..!!؟!!

الطب يا سادة رسالة سامية ومهنة انسانية لها ضوابط وميثاق شرف غير مكتوب يحمله الاطباء في قلوبهم وليس في جيوبهم

تحية للأطباء الشرفاء اصحاب الضمائر الحية اينما كانوا .. ولا نستطيع ايفاءهم حقهم من الشكر والثناء ولكن أجرهم عند ربهم اكبر واعظم من كل اموال الكون.

ألضمير هو السلطه الرقابيه العظمى فراجع ضميرك لأنه مفتاح قبول الأعمال الصالحه عند رب العالمين

اخاطب الضمير الإنساني لكل طبيب في وطننا الحبيب

بعد أن تفشت هذه السلبيات التي تسببت في إفقار وموت الكثير من المواطنين البسطاء

دون وازع من ضمير أوخوف من الله أو رحمة ..

الرجاء نشرها لتصل إلى كلّ طبيب وإلى كلّ شركات وتجار الأدوية وإلى كلّ أصحاب المستشفيات الخاصة والمختبرات

انتهت رسالة الكاتب ونحن نؤيد كل حرف جاء بها وننشرها بحذافيرها.