تفاصيل مثول علي عثمان محمد طه أمام المحكمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مثل أمس بمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد جنوب الخرطوم القيادي بالنظام السابق على عثمان محمد طه الذي يواجه اتهامات بخيانة الامانه وذلك على خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني ومعه الامين العام السابق للمنظمة وآخر .

افادت المتحري وكيل نيابة الاموال العامة غادة محمود بأنه وبتاريخ 22/2/2017م تقدمت الشاكية منظمة العون الانساني عبر مفوضها عبدالحليم ضيف الله، بعريضة إلى النيابة مفادها تصرف المتهمين الاول والثاني في مبلغ (3) مليون جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الانساني مقدمة من وزارة المالية، وابان أن المفوض للشاكية ارفق مع عريضة الدعوي تقريراً مقدما من ديوان المراجع القومي حيث افاد تصرف المتهمين الاول والثاني في مبلغ (2.70) الف جنيه سوداني اضافة إلى تصرفهما في عربتين (ميتسوبيشي) من منظمة العون الانساني، إلى جانب تصرفهما في مبلغ (14.61.75) جنيه سوداني من مدارس القبس.

وتقدم الاتهام نيابة الاموال العامة للمحكمة بـ(12) مستندا للاتهام، عرضته المحكمة على ممثلي دفاع المتهمين، ولم يعترضوا عليه شكلاً، اضافة إلى ايداع عربتين مسيتسوبيشي كمعروضات بفناء المحكمة، على ذمة البلاغ .

وكشفت المتحري للمحكمة عن استجواب المتهم الثالث علي عثمان محمد طه، ووزير المالية الاسبق بدر الدين محمود، كشاهدي اتهام بيومية التحري وقتها قبيل ضمهما كمتهمين في هذه الدعوى الجنائية، وعللت للمحكمة عدم مثول وزير المالية الاسبق بدرالدين محمود، كمتهم رابع امام المحكمة إلى تعزر القبض عليه بواسطة النيابة لوجوده خارج البلاد.