ارسال مساعدات عاجلة لـ(5) ولايات متأثرة بالسيول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت جمعية الهلال الاحمر السوداني مساعدات انسانية عاجلة ومواد ايواء تغطي ٢٥٠٠ اسرة من الفئات الاكثر حاجة وسط المتأثرين من السيول والامطار، بولايات الجزيرة، الشمالية، نهر النيل، سنار، وغرب كردفان .

وكانت الجمعية قد بدأت توزيع المساعدات للمتضررين بمنطقة النزيلة بشرق النيل حيث تم توزيع مواد ايواء ومواد غذائية لعدد ١٠٠ اسرة بالمنطقة.

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