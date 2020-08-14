الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز 9 قوانين جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مساء الخميس بالقصر الجمهورى عدداَ من القوانين وصادق على إنضمام السودان لعدد من الاتفاقيات والبرتكولات الدولية.

وأجاز الاجتماع مشروع قانون ديوان الأوقاف الإسلامية وقانون إتفاقية المقر بين حكومة السودان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وقانون التصديق على إنضمام السودان الي برتكول العمل الجبري وقانون التصديق على إنضمام السودان لاتفاقية العمل الدولية رقم ١٤٤ بشأن المشاورات الثلاثية لسنة ٢٠٢٠ م.

وأرجأ الإجتماع المشترك إجازة مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي ومشروع قانون تنظيم هيئات الشباب والرياضة ومشروع قانون التصديق على إتفاقية العمل الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحريات النقابية وحق التنظيم السياسي الي الإجتماع المقبل لإستكمال النقاش وإجراء بعض التعديلات