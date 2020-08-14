شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف نائب رئيس غُرفة البصات السفرية مُعَمَّر عبد الحميد عن اجازة تعرفة تذاكر سفر البصات وتوزيعها على جميع ولايات السودان واستئناف العمل غداً السبت.

وأكد عبد الحميد في تصريح خاص (السوداني) بداية حجز التذاكر من وإلى الخرطوم منذ الأمس بزيادة (١٠٠%) لقيمة التذاكر قبل توقف البصات، وعزا ذلك إلى إرتفاع قيمة الجازولين حيث بلغ سعر لتر الجازولين (٢٣) جنيه أعلى من قيمة الجالون المدعوم قبل توقف البصات حينها كان سعر الجالون (١٧) جنيهاً، مشيراً إلى أن الجازولين يمثل (٢٠%) من قيمة التذكرة.

ونوه إلى أن في حالة عدم التزام الجهات المختصة بتوفير الجازولين التجاري المتفق عليه سوف يتجه أصحاب البصات إلى شراء الوقود (الحُر) بواقع سعر اللتر (٦٠) جنيها مما ينعكس على زيادة إضافية بنسبة (٢٥%) جديدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجازة تعرفة تذاكر البصات السفرية.. والزيادة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.