شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت المباحث الجنائية، الاربعاء من القبض على اثنين متهمين بشارع النيل بولاية الخرطوم وبحوزتهما مبلغ 149 الف دولار وذلك عقب توفر معلومات بتجارتهما في النقد الاجنبي . وقالت وزارة الداخلية في بيان لها انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح بلاغات جنائية بموجب القانون الجنائي وقانون النقد الاجنبي . وأشارت الى ان المتهمين قدمو رشوة بمبلغ 10 الف دولار للقوة وتم فتح بلاغ منفصل بالرقم 7383 تحت المادة 88 ج بالقسم الشمالي الخرطوم وتحرير المبلغ كما تم حجز عربة برادو كانا بداخلها ومعهما المبلغ المضبوط .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على تجار عملة بشارع النيل بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.