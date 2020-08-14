اضاءة في عتمة الشرق الحالكة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى خضم التوترات التى اجتاحت الشرق بشكل عام ومدينة بورتسودان على وجه الخصوص ، ووسط الاحتقان الكبير الذى تعيشه البلد والخوف من الانزلاق نحو الفتنة واستهداف الناس بعضهم بعضا على اساس عرقى واثنى ، وسط هذا الجو المشحون بالقلق ، ومن بين ركام الظلام والتشاؤم ، ومن بين العتمة الحالكة التى يعيشها شرقنا الحبيب جاءت البشارة وانبزغ نور فى آخر النفق يمكن ان رعاه الناس وساروا على هداه ان يتجاوزوا الازمة ويخرجوا من اتون فتنة طخياء عمياء لاتبقى ولاتذر .

انه التبشير بان مجتمع مدينة بورتسودان مازال متماسكا متعايشا مع بعضه متلاحما وإن الاحداث الأخيرة رغم قساوتها واثارها الصعبة يمكن تجاوزها وحلها بسهولة ويسر طالما انها لم تأت على خلفيات عرقية أو اثنية ، والمناداة بضرورة البحث عن اسباب المشكلة بعيدا عن افتراض انها مشكلة قبلية ، ويمثل هذا القول املا فى سهولة التوصل لحل وضمانا بامكانية عدم تكرار الاحداث المؤسفة ، وهذا ما يرجوه كل الناس.

هذه الرؤية جاءت فى تدوينة للاستاذ أمير بابكر عبد الله بصفحته على الفيسبوك ، وسننقل ما كتبه دون تدخل بحذف أو اضافة أو تعديل تقديما أو تأخيرا ، كتب يقول :

ما قاله لي الصديق العزيز فيصل، وانا استفسره عن ما يجري في بورتسودان، يعزز قناعتي بأن الأمر ابعد ما يكون عن القبلية وإن تدثر بثوبها.

قال لي فيصل امس، والأسي يكسو صوته: اليوم وأنا اقود سيارتي من حي الخليج إلى ديم مايو ، وقفت لأحدهم في الطريق دون سابق معرفة . وكان الرجل الذي تجاوز الخمسين من أبناء قبيلة البني عامر، فسألته عما يحدث.

قال الرجل ، والحديث لفيصل ، : الموضوع ده ما عندو أي علاقة بالقبلية ، انا اسكن ديم النور ومن أنقذني من التعرض لأي أذى جاري من أبناء النوبة ، الذي وقف سدا بيني وبين بعض من استهدفوني إلى أن خرجت سالما .

انتهى حديث فيصل في ما يخص هذه المسألة.

دائما ما كنت ادعو الي النظر الى ما هو ابعد من أقدامنا في التعامل مع ما يجري من أحداث.

عشت في الشرق، واكتسبت قاعدة الوعي التي أرى بها العالم فيه ، عشت في القضارف وكسلا وجبيت وسنكات وبورتسودان ، وعايشت كل ألوان الطيف فيها ، ومارست السياسة والحياة الاجتماعية بمختلف ضروبها ، برفقة اعزاء من كل القبائل وكانت قبلتنا هي السودان وليس القبيلة ، منهم الهدندوي والبني عامراوي والنوباوي والنوبي والزغاوي والدينكاوي والشلكاوي والجعلي والشايقي وكل القبائل ، اجدهم بجواري في السياسة وفي فرق كرة القدم بالساحة الشعبية والنادي وفي الحي وفي السوق وفي الحفلات وبيوت الأفراح والاتراح.

أزيلوا عباءة القبلية عن أزمة الشرق ستجدون أسبابها، وإذا عرف السبب بطل العجب.

اما الاستمرار في معالجتها وفقا لافتراضات خاطئة حتما سيقود لنتائج خاطئة.

انتهى كلام الأستاذ فيصل ونقول انه يشكل اضاءة مهمة فى عتمة الشرق الحالكة.