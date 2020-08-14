مجلس الأمن والدفاع يشدد على فرض هيبة الدولة والاستقرار في بورتسودان...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد مجلس الأمن والدفاع على ضرورة تطبيق سيادة حكم القانون بواسطة الأجهزة العدلية والأمنية وفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في بورتسودان والشرق، وتقديم الجناة للعدالة.

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ليل أمس “الخميس” بالقصر الجمهورى إجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بكامل عضويته وبحضور النائب العام مولانا تاج السر الحبر.

وتداول الاجتماع حول الخارطة الأمنية بالبلاد. واستمع لتنوير من القوات النظامية، فيما يتصل بمتابعة الاجراءات والتدابير المتخذة على الأرض بكل مناطق التوترات الأمنية.

كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

بجانب الأوضاع بشرق السودان وضرورة العمل على رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق السلم المجتمعي. المجهر السياسي

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