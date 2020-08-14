ابوظبى تفضل التطبيع العلنى .. محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في خطوة لم تفاجئ الكثيرين – وبالذات العارفين بنهج الأمارات المتبني لضرورة قيام علاقات طبيعية مع العدو الاسرائيلى – تم الاعلان أمس الخميس عن اتفاق بين الأمارات والكيان الغاصب ، وجاء الاتفاق برعاية أمريكية وهو امر طبيعي ومتوقع خاصة في ظل الضغط الامريكى المستمر على الجميع للانضمام الى مايعرف بصفقة القرن ، وقبول الأمارات – دون حاجة للضغط – للسير فى ركب المشروع الامريكى الصهيونى ضمن دول ارتضت ان تبيع الشعب الفلسطينى وتتنكر لقضيته العادلة ، وكانت الأمارات العربية المتحدة قد شاركت فى ما عرف بالاعلان عن صفقة القرن بواشنطون ممثلة فى سفيرها المتصهين يوسف العتيبة الذى حضر ذلك اللقاء المشؤوم مع زملائه فى الخيانة سفراء البحرين وسلطنة عمان لدى امريكا ، وقد فاق العتيبة زملاءة وهو يبعث بمقالاته الى الصحافة الاسرائيلية لتنشرها وذلك ضمن خطة طويلة كانت تمهد للوصول الى هذا الموقف المتمثل بالخروج من حالة العلاقات فى السر الى اللعب العلنى وعلى المكشوف كما تم أمس الخميس .

ومن المعروف ان العلاقات بين الأمارات ودولة الكيان العنصري الغاصب ليست جديدة ، ولا تخفى ابوظبي وجود تواصل بينها وبين العدو وإن كانت تتحجج بإنه ليس فى اطار العلاقات الدوبلوماسية الرسمية ، ويعلم الجميع ان مسؤولين اسرائيليين يزورون الأمارات علنا وتحت عناوين متعددة ، ولاندرى كم من المسؤولين الاماراتيين زار الأراضى الفلسطينية المحتلة ومتى لكننا لانستبعد ذلك ، بل نرجحه فى ظل قيام العديد من الشواهد على ذلك ، ويمكن الحديث عن طائرات اماراتية حطت فى مطارات اسرائيلية وما خبر طائرة الاتحاد قبل اسابيع ببعيد عن الاذهان ، وكم من طايرة اسرائيلية حطت بمطارات الخليج عموما والامارات على وجه الخصوص ، وايضا لاينسى الناس التسريبات عن اشتراك ضباط من سلاح الجو الاماراتى فى الحرب على غزة ضمن دورات تدريبية عقدت لهم فى اسرائيل تزامنا مع شن الحرب على غزة ، ويمكن ايضا الحديث عن التنسيق العالى جدا بين الكيان الاسرائيلى والامارات فى مجال الحرب على المقاومة والتآمر عليها كمحور كامل الامر الذى يوضح حجم الدور المشترك الذى يؤديه الطرفان خدمة لهدف واحد ، ولايمكن الحديث عن التنسيق العالى بين الأمارات والعدو الصهيونى دون التطرق لمسألة توظيف الأمارات لشركات وبرمحيات اسرائيلية فى تكنلوجيا الامن والتجسس وملاحقة الاخرين والكيد بهم والتآمر عليهم ، وهذا غيض من فيض مما تريد الأمارات اعلانه تدريجيا وجعله ظاهرا مكشوفا بعد ان قررت فى اتفاق الخميس الخروج من مرحلة العلاقات السرية الى اللعب العلنى المكشوف تحت الاضواء وأمام الجماهير .

ومن المنتظر ان يؤدى هذا الاتفاق الى التطبيع

الكامل بحسب ماجاء فى الاعلان ، ويقول الوسيط الامريكى ان إسرائيل وافقت – في إطار الاتفاق – على تعليق فرض سيادتها على مناطق بالضفة الغربية كانت تدرس ضمها.

ونقول ان من السذاجة والغباء اعتبار هذا الأمر انجازا وتصوير الأمارات ان الاتفاق جاء فى صالح فلسطين واهلها فلا امريكا ولا اسرائيل محلا للثقة فيهم أو تصديقهم ، وواهم من ظن ان اسرائيل تحترم تعهدا أو تفى بوعد ، وهاهم من وقعوا معها اتفاقية الذل والعار فى اوسلو يشهدون بانها تنصلت عن كل التزام قطعته على نفسها ولم تحترم أى اتفاق وقعته مع غيرها ، فكيف والحال هذه يريد الاماراتيون منا ان نعول على كلامهم بان اسرائيل وعدتهم بانها ستعلق فرض سيادتها على مناطق بالضفة الغربية كانت تدرس ضمها.

ان الأمارات باعلانها هذا انما انتقلت فقط من مرحلة العلاقة السرية ال لى التطبيع العلنى واللعب على المكشوف.