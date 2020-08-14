عاجل.. كواليس لقاءات رئيس المخابرات المصرية ومسئولي السودان

الجمعة 14 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بحث رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، اجتماعاً موسعاً مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية للوقوف على الترتيبات النهائية للعملية السلمية بين الفصائل المسلحة ودولة السودان الشقيقة.



وقال الإعلامي المصري محمد مصطفى شردي، خلال برنامجه المذاع على قناة الحياة المصرية ، إننا تناسينا إفريقيا لمدة تصل إلى ربع قرن من الزمان "25 عاماً"، مشيرة إلى أن مصر تقوم بدور الآن "الأخ الأكبر" وتقدم مساعدات.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه رسالة إلى الرئيس سلفاكير، رئيس دولة جنوب السودان، أكد خلالها على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقل الرسالة اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي توجه على رأس وفد مصري إلى دولة جنوب السودان، والتقى خلالها الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار وعدد من المسئولين في جوبا.