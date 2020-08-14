حزب البعث السوداني يرفض التطبيع الاماراتي الاسرائيلي

أعلن حزب البعث السوداني رفضه لعودة العلاقات الأماراتية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية وقال البعث في بيان له أمس نشارك جماهير الامة العربية والاسلامية حالة الصدمة والغضب جراء الاعلان الامريكي بعودة العلاقات الاماراتية

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الاسرائيلية ، مقابل وعد اسرائيلى بايقاف ضم الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية، وهو وعد باجراء لا سند له في القانون الدولي، و يتجاوز اخر سيناريو لتحقيق السلام بين العرب و اسرائيل، و هو المبادرة العربية و قرارات الجامعة العربية ذات

الصلة ، وبحسب صحيفة الجريدة، استنكر هذا المسلك ووصفه بالخاطئ في ادارة العلاقات مع اسرائيل و الاضرار بالموقف الفلسطيني ، وأبدى الحزب قلقه من انعكاسات هذه الخطوة على التضامن العربي و مقاومة التطبيع.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)