الشرطة تضبط 500 أسطوانة من غاز الطهي بولاية نهر النيل

تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية فرعية نهر النيل، من وضع يدها على حمولة مركبتي نقل، محملة باسطوانات غاز الطبخ، في طريقها لمناطق التعدين التقليدي، واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين.

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وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن خلفية الضبطية تأتي في سياق إنفاذ خطط الإدارة الراتبة في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، حيث توفرت معلومات لفرعية عطبرة عن وجود عربة “دفار جامبو” تحمل اسطوانات غاز الطبخ في طريقها لمناطق التعدين التقليدي، فتم تكليف فريق ميداني متخصص، استطاع ضبط المركبة بحوزة متهمين اثنين وعدد 310 أسطوانة غاز، ومن خلال التحري اتضح أنها لا تحمل تصديق الجهات المختصة، مهربة من ولاية الخرطوم إلى مناطق التعدين، وتم فتح بلاغ تحت المواد 10/8/5من قانون حماية المستهلك بالقسم الأوسط عطبرة.

وبحسب صحيفة الجريدة، توفرت معلومات لفرعية عطبرة عن وجود عربة لوري، محملة باسطوانات غاز الطبخ في طريقها لمناطق العبيدية، فتم تكليف فريق ميداني للقبض على الجناة، واستطاع الفريق القبض على عدد متهمين اثنين، وبحوزتهم عدد 190 أسطوانة، بدون الحصول على التصاديق اللازمة من جهات الإختصاص، ومن خلال التحري اتضح أنها في طريقها لتباع بالسوق الأسود، حيث وصل سعر الاسطوانة إلى 15000 جنيه، الأمر الذي سبب ندرة في سلعة الغاز وانعدام الأسطوانات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)